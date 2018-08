LaREM s’attaque au repos dominical

Une vingtaine de députés de la majorité ont signé une tribune dans Le Journal du dimanche. Ils y estiment que les commerçants devraient être plus libres de pouvoir, s’ils le veulent, travailler le dimanche. Il va quand même falloir nous expliquer l’intérêt économique de partager le gâteau de la consommation en sept jours plutôt qu’en six, hors zones touristiques bien sûr. Les marges des entreprises doivent être trop élevées dans notre pays, il faut encore les baisser et ainsi mettre un terme aux augmentations des salaires :