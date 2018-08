Les Français paient de moins en moins en liquide par rapport à la plupart des Européens

Les Français utilisent moins l’argent liquide que la plupart des autres Européens. C’est le résultat d’une vaste étude menée par la banque centrale européenne. Seulement 68% des transactions se font avec de l’argent liquide en France contre 92% à Malte, 85% en Autriche ou 80% en Allemagne. Et on l’utilise pour des petites sommes, contrairement aux autres. Les banques déboursent plus de 2 milliards d’euros pour gérer les espèces et approvisionner les distributeurs selon la fédération française du secteur :