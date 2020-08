Pr Didier Raoult : “Ce que nous apprennent les données de mortalité” (VIDÉO)

“Il faut arrêter une bonne fois pour toutes le mythe de la dangerosité de l’hydroxychloroquine. C’est un fantasme. Ça a mené au plus grand scandale scientifique de tous les temps. On n’a pas fini d’assumer. Il a montré, de manière objective, que les communications scientifiques étaient soumises à des influences et à des choix d’une très grande médiocrité. Récemment, il y a eu des éléments de censure (…) Chacun reste à sa place : les scientifiques font de la science, les politiques font de la politique. S’il n’y a plus de données scientifiques fiables, alors tout ça n’est que du contrôle, c’est du pouvoir d’imposer des manières de vivre qui ne sont plus basées sur des connaissances mais sur des convictions”.