Sondage : Deux Français sur trois ne supportent plus l’immigration et les immigrés

Extrait tiré de l’émission “9h Galzi” (LCI) du 17 septembre 2019 :

Résumé du sondage Ipsos – Sopra Steria pour Le Monde publié en début de semaine :

– Pour 63% des Français, “il y a trop d’étrangers en France”

– Pour 64% des Français, “on ne se sent plus chez soi comme avant” (83% des sympathisants LR et 90% des sympathisants RN)

– Pour 66% des Français, “les immigrés ne font pas d’effort pour s’intégrer”