François Hollande, par d’embarrassantes révélations, fera-t-il capoter le contrat de vente de Rafale en Inde ? Celui-ci était déjà sous le feu des critiques à New Delhi et la situation est plus complexe. Pour dénouer cet écheveau franco-indien, le Désorde mondial reçoit Marc German, spécialiste en industrie de la défense :

Source : Sputnik