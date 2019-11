Débat : L’état de nos ponts vous fait-il peur ? Christophe Bordet et son équipe, Philippe Bilger, Philippe Rossi et Babette de Rozière débattent sur Sud Radio avec Hervé Maurey, sénateur UDI de l’Eure et président de la mission d’information sur la sécurité des ponts.

Un pont routier suspendu, enjambant le Tarn à Mirepoix-sur-Tarn, près de Toulouse, s’est effondré lundi 18 novembre. L’accident a fait plusieurs victimes, relançant les questions sur l’état de dangerosité des ponts en France :