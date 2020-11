Gros clash entre Olivier Truchot et Barbara Lefebvre au sujet de la vaccination contre la Covid-19 (VIDÉO)

Cette vidéo est extraite de l’émission “Les Grandes Gueules” (RMC) du mardi 17 novembre 2020.

Le ton est monté ce mardi matin dans le rendez-vous matinal des GG. La faute à un débat portant sur la vaccination, alors que plusieurs laboratoires ont annoncé être en possession d’un vaccin contre la Covid-19. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a assuré aujourd’hui même qu’il serait potentiellement disponible dès le mois de janvier 2021, même s’il restait à cibler les populations prioritaires. Mais l’essayiste Barbara Lefebvre, qui intervient depuis un an dans le talk-show, s’y est dite réfractaire. Elle explique qu’elle ne se fera pas vacciner, craignant que l’efficacité de l’antidote ne soit pas prouvée contrairement à d’autres maladies qui sont soumises, selon elle, à moins de risques pharmaceutiques. De quoi faire dégoupiller Olivier Truchot, qui peste à son encontre : “C’est avec ce genre de discours que la France est l’un des pays les plus défiants vis-à-vis des vaccinations, ce qui est quand même un comble pour le pays qui a inventé la vaccination avec Pasteur. Le pauvre, il doit se retourner dans sa tombe à t’écouter, hein. De son temps, t’aurais été la première à le mettre sur un bucher en disant ‘Ce monsieur veut nous vacciner mais quand même, c’est ma liberté ! Je suis responsable !’.”.

“Non, parce que je ne pense pas qu’à l’époque de Pasteur, on avait des décrets pour les sapins de Noël, par exemple. Tout n’était pas mélangé dans un grand n’importe quoi. Aujourd’hui, on est devant un gouvernement qui, depuis le début, mélange tout, les masques, etc.”, a alors essayé de faire valoir l’enseignante. Mais Olivier Truchot s’est montré alors plus agressif : “Mais on s’en fout, c’est une question de santé publique ! Ce gouvernement ne sera plus là dans deux ans, enfin ! Tu veux quoi ? Toi t’es contre le confinement et contre le vaccin !”. Remontée à son tour, Barbara Lefebvre lui répond : “Laisse tomber ! Moi je t’explique le climat de défiance lié à cette façon de gouverner ! Et j’ai quand même le droit à titre personnel de dire que je ne me ferai pas vacciner.”. Dans la suite de leur échange houleux, Olivier Truchot, définitivement las de ne pas faire abdiquer la chroniqueuse, a fini par lui lancer : “On s’en fout des politiques ! Tu préfères qu’on soit confinés à vie ou tu préfères être vaccinée ?”.