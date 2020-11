Jordan Bardella : « Ce reconfinement est en train de devenir un voyage en Absurdistan ! » (VIDÉO)

L’interview politique de Jordan Bardella, député européen et vice-président du Rassemblement national, menée par Adrien Gindre, dans La Matinale de LCI, en date du lundi 16 novembre 2020.

Invité politique de la matinale de LCI ce lundi 16 novembre, Jordan Bardella a vivement critiqué le reconfinement, le qualifiant de “voyage en Arbsurdistan” pour reprendre le titre récent du journal allemand Die Zeit. “Je trouve qu’on infantilise beaucoup trop les Français.”, a considéré le député européen RN, guéri du Covid-19, estimant que ces derniers “ne supportent plus ce confinement à deux vitesses, à géométrie variable”.

Le vice-président du RN a demandé à ce que les fêtes de Noël, qui approchent à grands pas, soient épargnées et a pressé le gouvernement d’agir en ce sens : “Soyons pragmatiques, sauvons Noël, permettons aux petits commerçants qui le peuvent de se remettre au travail.”. “Permettons aux Français de fêter Noël.”, a répété Jordan Bardella. Et d’ajouter : “On leur a tout enlevé cette année, de grâce ne leur enlevons pas ça.” L’eurodéputé a pris exemple sur la Slovaquie, qui a testé les deux tiers de sa population il y a deux semaines, ou encore sur l’Autriche, qui mène une vaste campagne de dépistage pour raccourcir le confinement et célébrer les fêtes de fin d’année.

Fête clandestine à Joinville-le-Pont, messes interdites, vaccins contre le coronavirus, élections régionales, élection présidentielle américaine, punition de la diffusion de visages de policiers sans floutage : Autant d’autres thèmes sur lesquels Jordan Bardella a été interrogé :