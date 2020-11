Le Pr Didier Raoult balance tout chez Morandini : “Je suis victime d’un complot très haut placé !” (VIDÉO)

Interview complète de Didier Raoult par Jean-Marc Morandini en date du 18 novembre 2020 sur CNEWS.

Poursuivi par l’Ordre des médecins, le professeur Didier Raoult est sorti du silence ce mercredi 18 novembre dans “Morandini Live” et est notamment revenu sur la procédure lancée contre lui la semaine dernière.

“Je savais depuis longtemps qu’il y avait un complot très très haut placé. Je sais ça depuis plusieurs mois. Je ne suis pas étonné du tout.”, a-t-il débuté avant que Jean-Marc Morandini lui demande de détailler ce “complot très haut placé”.

“Ça remonte très haut. On m’avait prévenu très tôt. On m’a dit ‘Tu sais Didier, il va y avoir une plainte au Conseil de l’Ordre des médecins.’. Il va y avoir une plainte aussi auprès du procureur de la République de Marseille.”, a-t-il déclaré. “C’est un complot médico-politique.”, a-t-il indiqué sans donner plus de détails.

“Je crois que notre pays n’a pas géré cette maladie comme une maladie, mais comme une affaire purement politique sans se préoccuper du soin et avec une vision qui pense qu’il existe une autorité scientifique qui s’impose au scientifique.”, a estimé le directeur de l’IHU Méditerranée Infection.

La procédure lancée contre l’épidémiologiste marseillais fait suite à une série de signalements et d’une plainte adressée depuis le début de la crise du Covid-19 à l’Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône comme un collectif de cinq médecins hospitaliers, se plaignant de sa « surmédiatisation », qui estime que son discours « s’oppose aux données et résultats scientifiques ». Ils affirment que Didier Raoult est allé « jusqu’à prôner et prescrire des thérapeutiques et associations médicamenteuses non éprouvées, au minimum inefficaces, au pire dangereuses ».