L’éditorialiste extrémiste Christophe Barbier appelle à tuer socialement les récalcitrants au vaccin anti-Covid (VIDÉO)

Ce vaccin pourrait faire évoluer votre ADN et celui de vos futurs enfants. Christophe Barbier souhaite que le quotidien de ceux qui refusent ces injections se transforme en un véritable cauchemar :

Faut-il rendre la vaccination contre la Covid obligatoire ? Essayons d’être plus malins que brutaux! Mon édito vidéo du jour. pic.twitter.com/UWWJVj6Xqk — Christophe Barbier (@C_Barbier) November 10, 2020

“(…) Pour les autres, ceux qui se méfient de ce qu’on leur inocule, ceux qui tombent souvent dans le complotisme, il faut être coercitif mais plus malin peut-être qu’une obligation de type militaire. On ne va pas mettre les gens en prison. Et bien, instaurons donc une règle ! Si vous n’êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus aller au restaurant, vous ne pouvez plus aller au théâtre, vous ne pouvez plus prendre l’avion. Vous êtes de vous-même retiré de la vie collective, vous êtes auto-confiné. Il faudra avoir son certificat de vaccination, comme un laissez-passer pour être dans la société…”