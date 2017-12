L’ancien ambassadeur de France dénonce l’arrogance de Macron sur la Syrie

Les propos d’Emmanuel Macron s’attribuant la victoire de la guerre en Syrie suscitent toujours des réactions, aussi bien dans les médias que dans la classe politique. Voici la réaction de Michel Raimbaud, ancien ambassadeur de France dans plusieurs pays d’Afrique : « M. Macron a dit que la France voulait revenir dans le dossier syrien, mais quand on veut revenir dans un dossier encore faut-il avoir le langage adéquat. Je pense qu’il ne faut pas d’arrogance. Il faut un petit peu de modestie. Par exemple, on ne peut pas dire que “La France a libéré Racca”, c’est pas vrai, ceux qui ont libéré Racca, c’est ni la France, ni les occidentaux, ni la coalition occidentale, c’est l’armée syrienne appuyée par les forces aériennes de la Russie. Tous ceux qui ont suivi le dossier le savent. Deuxièmement, on ne peut pas dire qu’on va négocier avec Bachar el Assad, et que Bachar el Assad est “L’Ennemi du peuple syrien”. Bachar el Assad n’est pas l’ennemi du peuple syrien, il en est le Président, ce qui est un peu différent. Il a été élu. Et je pense qu’il est réellement populaire en Syrie. Il n’est pas ressenti comme un massacreur, il est ressenti comme le garant de la souveraineté, de l’intégrité de la Syrie, et de son indépendance. »

Source : RT France, lundi 19 décembre 2017, 8h14