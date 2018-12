Nicolas Bay flingue le pacte de Marrakech sur l’immigration signé par Macron

Nicolas Bay (RN) cite des passages du pacte de Marrakech sur l’immigration présenté comme “Non-contraignant” par les journalistes : “Les migrations sont facteurs de prospérité, d’innovation, de développement durable” (…) “Nous DEVONS donner aux migrants les moyens de devenir des membres à part entière de nos sociétés” (…) “Nous veillons au respect, à la protection et à la réalisation des droits de l’homme de TOUS les migrants quel que soit leur statut migratoire”. «Donc en réalité, on ne fait plus la distinction entre l’immigration légale et illégale». «Il y a même un paragraphe, et ça peut vous intéresser, où on dit qu’il faut éduquer les médias pour qu’ils présentent positivement l’immigration, alors il y a des médias qui n’auront pas besoin d’être beaucoup éduqués en la matière vu qu’ils sont déjà très à l’aise pour soutenir l’immigration». «La réalité, c’est que ce texte qui n’est pas un engagement juridique formel est un engagement moral de la France, c’est un texte qui est signé par la France. Pourquoi si ce texte était “parfaitement anodin”, Emmanuel Macron nous envoie un Sous-Secrétaire d’Etat, M. Lemoyne, le signer en catimini quand Mme Merkel, elle, assume ses actes et va le signer elle-même à Marrakech ? Pourquoi le gouvernement belge, la coalition gouvernementale en Belgique, a explosé à cause de ce texte qui crée un différend entre les ministres ? Pourquoi les Etats-Unis, l’Australie, Israël, plusieurs pays européens, refusent de signer ce texte à votre avis s’il était “non-contraignant et parfaitement anodin” ? Evidemment qu’il constitue une première étape pour faire de l’immigration un espèce de droit fondamental et supprimer la distinction entre immigration légale et clandestine »

Source : France Inter, dimanche 16 décembre 2018, 12h00