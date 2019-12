Jean-Marie Bigard : “On oblige le peuple à fermer sa gueule !” (VIDÉO)

Philippe Pascot, écrivain et journaliste (auteur du livre Mensonges d’État aux éditions Max Milo), Anne-Sophie Bastin, gilet jaune et auteur, et Jean Marie Bigard, humoriste et acteur pour la pièce de théâtre qui raconte l’histoire du combat des rues avec les gilets jaunes, à Lille le 18 Juin 2020, étaient les invités d’André Bercoff ce 17 décembre 2019 sur Sud Radio :