Le mythe du magot sur les retraites (Nicolas Doze)

Depuis quelques jours, nombreux affirment l’existence d’un “magot” qui nous permettrait de renoncer à toutes mesures d’économie et à l’âge pivot pour les retraites. Ce “mythe” s’appuie sur un calcul permettant de bénéficier d’environ 150 milliards d’euros en additionnant les excédants dans toutes les caisses autonomes et complémentaires. À cela s’ajoute la recette du prélèvement mis en place pour financer la dette sociale en 1996. Ceux-ci peuvent-ils constituer une manne pour financer les retraites d’ici 2025 et au-delà ?

Source : L’édito Eco de Nicolas Doze du mercredi 18 décembre 2019, BFM TV.