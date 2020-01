Baisse du livret A à 0,50 % : pour loger plus d’immigrés ? (Pierre Cassen)

Baisse du livret A à 0,50 % : pour loger plus d’immigrés ? (Pierre Cassen)

Nouveau record de rémunération du livret A au 1er février : 0,50 %, on n’a jamais fait si bas. Bruno Lemaire explique que c’est pour financer le logement social, ce que Pierre Cassen traduit par la nécessité de financer l’accueil et l’habitat de toujours plus d’immigrés :