À la recherche d’un nouveau modèle économique (Pierre Sabatier)

Olivier Pichon et Pierre Bergerault reçoivent Pierre Sabatier agronome et économiste, membre des Éconoclastes sur le thème : “À la recherche d’un nouveau modèle économique”. Au sommaire de cette émission :

1) Peut-on encore retrouver de la croissance ?

– L’Europe spectatrice impuissante de l’affrontement Chine/USA

– Chine : une économie en difficulté

– Mais remise en cause de la domination US

– Une partie de l’intelligentsia américaine a basculé du côté de Trump

– Conserver le leadership ?

– L’Occident a voulu la délocalisation, il en paye désormais le prix

– L’Europe et les USA importent l’inflation chinoise

– Deux puissances pragmatiques en compétition et une Europe qui rêve encore de coopération

– Les taux bas sont amenés à durer

– L’absence de croissance rend inévitable le recours à ces taux

2) Obsolescence du modèle et révolution démographique

– Le vieillissement des pays riches

– La richesse dépend de la consommation, laquelle diminue avec le vieillissement

– L’erreur de Hollande contre la politique familiale

– Efficacité démontrée de la politique familiale en France

– Il faut acter une croissance faible

– Les entreprises n’ont plus de nouveau clients issus de la croissance démographique, il leur faut donc se prendre des parts de marché entre elles

– Quid de la politique Keynésienne ?

– Quand la dette n’est pas un problème pour aujourd’hui !

– A terme cependant, le risque d’hyper inflation

– Le dollar est-il substituable ?

– L’Amérique finance ses déficits en siphonnant l’épargne mondiale

3) Pistes pour un nouveau modèle, les territoires en question

– Quelque chose ne tourne pas rond, Gilets Jaunes, élections etc

– La révolution numérique de l’ordre des moyens, non des fins

– Le gâteau à se partager reste le même

– La non-acceptation du caractère inégalitaire des revenus

– Un modèle né en 1945 devenu inadapté

– L’hélicoptère monétaire, un effet d’aubaine sans lendemain

– Un modèle trop concentré, monopolistique sur le plan économique et géographique

– Rappel historique, la France et les USA au début du XXème siècle : de puissantes réformes face au mécontentement social

– Analogie avec les années 1900, de l’urgence de retrouver un nouveau modèle

– Les périphéries ne croient plus en la parole politique

– Quand la cohésion sociale dépend de la cohésion territoriale

– Refaire la société et la nation, l’avenir doit plonger ses racines dans les territoires

– Le local : un atout et non un poids !

