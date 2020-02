Le blasphème, un droit absolu ? (“Bistro Libertés” avec Geoffroy Lejeune de “Valeurs Actuelles”)

Martial Bild et les sociétaires reçoivent le rédacteur en chef du magazine Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune. Au programme des débats :

Le blasphème, un droit absolu ?

Mila, adolescente de 16 ans a fait l’objet d’insultes et de menaces de mort pour avoir critiqué la religion musulmane sur les réseaux sociaux. Tout comme les caricatures de Mahomet, les dessins contre Benoit XVI et les injures contre le Christ sur France Inter, il y a un droit absolu au blasphème. Cependant, ce dernier est remis en cause par une importante partie de l’opinion publique, par des politiques et même le ministre de la Justice. Entre polémique et confusion, le blasphème est-il un droit absolu ?

Trump, saison 2 : une bonne nouvelle ?

Débarrassé de son procès en destitution, aidé par l’entrée en campagne calamiteuse des démocrates, tous ceux qui prédisaient la chute de la Maison Trump considèrent aujourd’hui, qu’il est en route pour un second mandat. Faut-il se réjouir du succès de celui que l’on présente comme le chef de file du populisme. Ou s’inquiéter de sa politique étrangère et de son protectionnisme économique peu compatible avec les options européennes ? Trump, saison 2, une bonne nouvelle ?

Source : TV Libertés