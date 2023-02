Boulevard Voltaire s’infiltre chez l’extrême gauche (VIDÉO)

“Le 31 janvier dernier, notre équipe s’était fait malmener par les « journalistes » antifas du média d’extrême-gauche Politis en marge de la manifestation pour la réforme des retraite.

Mais chez Boulevard Voltaire, nous croyons au vrai sens du métier de journaliste et à la liberté d’expression. Et nous avons le sens du sacrifice : c’est ainsi que nos reporters sont allés à nouveau se frotter à la fine équipe de Politis qui organisait ce mercredi 15 février une soirée conférence et débats autour de la réforme des retraites. Ouf, cette fois, leur journaliste antifa Daphnée Deschamps et son acolyte Maxime Sirvins n’ont pas tenté de casser notre matériel !

Du matériel avec lequel nous avons pu enregistrer quelque extraits de ce meeting politique (organisé pourtant par un journal), véritable happening d’extrême-gauche où le seul mot d’ordre était : « Mort au patriarcat ! ». Quel rapport avec les retraites nous direz-vous ?”