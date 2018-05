I-Média #201 : Attentat à Paris : Khamzat Azimov, un Français comme les autres ?

Une émission présentée par Jean-Yves le Gallou et Hervé Grandchamp, proposée par TV Libertés. Sommaire de ce numéro :



01:28 Attentat à Paris : Khamzat Azimov, un Français comme les autres ?

Samedi 12 mai place de l’opéra, un couteau a blessé de manière circulaire un homme au niveau de la gorge, l’agresseur était selon les médias, français, russe ou tchétchène…. Désinformation habituelle pour un attentat.

12:33 Le zapping d’I-Média

La chanson Mercy de Madame Monsieur fait le flop à l’eurovision. Les médias étaient convaincus que cette année, la France allait emporter le concours musical : « Mercy, une chanson pour y croire. » Son histoire devait toucher le public. Mercy, l’histoire de cette petite fille née en arrivant sur les côtes européennes. Mais les Européens qui ont voté n’ont pas été de cet avis, la chanson a été reléguée à la 13ème place, un classement plus mauvais qu’en 2017.

19:40 Jérusalem/Gaza, la guerre des propagandes

52 morts et plus de 2200 blessés lundi dans la bande de Gaza. En France les médias sont partagés. Pro palestiniens, pro israéliens, les lignes se démarquent.

29:37 Les tweets de la semaine

La twittosphère se moque du député Jean Michel Fauvergue. Sur le plateau de BFMTV au cours d’un débat sur l’attentat à du samedi 12 mai à Paris, le député et ex patron du RAID a évoqué des « prêches en latin » dans les églises. Si certaines messes sont célébrées en latin, les prêches en sont plus en latin depuis le concile de Tours de 813.

35:34 Fesse book entre 2 chaises : censure et fakes news

Facebook dévoile sa politique de « modération » tout y est : incohérence, erreur de traduction et censure.