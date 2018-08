L’économiste Philippe Murer salue les hausses de salaire en Angleterre dues à la baisse de l’immigration

Philippe Murer (économiste) : « Malgré les incertitudes des 9 derniers mois avant le Brexit, la croissance économique se passe très bien, le taux de chômage est très bas, et, comme il n’y a plus d’immigration qui arrive, on arrive dans un fonctionnement normal de l’économie. Il y a des postes à pourvoir mais pas assez de gens donc il faut des hausses de salaires pour compenser cela, attirer les gens, et donc les salariés s’y retrouvent parfaitement. C’était d’ailleurs un des arguments des pro-Brexit comme Nigel Farage qui disait : “Il y a un problème avec l’immigration qui fait peser à la baisse les salaires”, et on voit effectivement que moins d’immigration européenne, c’est des salaires qui augmentent de nouveau au Royaume Uni, donc tout est pour le mieux. »

Source : RT, samedi 18 août 2018, 19h20