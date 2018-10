Afghanistan : les Taliban progressent dans plusieurs provinces

Les préparatifs du vote à Kandahar, berceau des talibans, ont été mis à mal par une attaque revendiquée par les talibans, qui a tué notamment les responsables provinciaux de la police et des services secrets. Treize autres personnes ont été blessées, dont le responsable de la police pour le sud du pays ainsi que le gouverneur de la province, soit la quasi-totalité de l”état-major sécuritaire de la province. Le général Scott Miller, commandant en chef de l”armée américaine et de l”Otan en Afghanistan, présent au moment de l”attaque, s”en est sorti indemne. Mais le puissant et redouté chef de la police de Kandahar, le général Abdul Raziq, n”a pas survécu et devait être enterré vendredi :