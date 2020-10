Clientélisme : Quand Gérald Darmanin draguait l’électorat islamiste de Tourcoing en s’affichant aux côtés du Collectif contre l’islamophobie en France

Je vais proposer la dissolution du CCIF et de BarakaCity, des associations ennemies de la République.

Il faut arrêter d’être naïfs et voir la vérité en face : il n’y a aucun accommodement possible avec l’islamisme radical. Tout compromis est une compromission. #Europe1

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 19, 2020