Le Pr Jean-François Toussaint explique que le confinement n’est pas lié à la mortalité, étude à l’appui (VIDÉO)

Cette vidéo est extraite de l’émission “Bercoff dans tous ses états” (Sud Radio) du jeudi 19 novembre 2020, présentée par André Bercoff.

Covid-19 : Jean-François Toussaint, professeur de physiologie à l’Université Paris-Descartes et directeur de l’Institut de Recherche bioMédicale et d’Épidémiologie du Sport (IRMES), révèle les grands traits d’une étude menée avec des chercheurs et médecins de l’IRMES, du CNRS, de l’AP-HP et autres. Une étude selon laquelle le confinement n’aurait aucun impact sur la mortalité :