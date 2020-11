Les preuves des fraudes démocrates aux dernières élections américaines (ANALYSE)

Trump et son équipe contre-attaque. Ils sont convaincus qu’il y a eu des fraudes électorales lors des élections américaines de 2020. Alors que les médias traditionnels jouent le rôle du “circulez y’a rien à voir !” préférant déclarer Biden président élu sans même respecter le processus habituel. L’historien Edouard Husson prend le temps de faire une démonstration point par point, preuves et graphiques à l’appui que les accusations de fraudes électorales ne sont pas si délirantes que cela.

Entre bulletins non valables, morts qui votent, logiciel de décompte DOMINION qui soulève un certain nombre de questions, plongeons ensemble dans ce qui pourrait être l’un des plus gros scandales électorales de l’histoire des États-Unis.

00:00 – Introduction

00:51 – Joe Biden pas encore élu officiellement

02:45 – Le problème du vote par correspondance

03:40 – Ce dont personne ne parle : “FOR THE PEOPLE ACT” de Nancy Pelosi

07:28 – La question des juges manipulés par les démocrates

08:02 – Éléments de langage des médias

09:16 – Les preuves de Patrick Basham sur les fraudes électorales

13:03 – Analyse des différentes cartes

15:28 – Témoignages, morts qui votent et obstructions

17:16 – Le rôle de DOMINION

18:21 – La pression des démocrates

19:42 – Vers un vote par correspondance en France ?

21:28 – Conclusion

Il est donc parfaitement légitime de s’interroger, et c’est tout l’objectif de cette vidéo que de montrer, preuves et sources à l’appui, tout ce qui peut corroborer la thèse des avocats de Donald Trump sur les soupçons de fraudes électorales. Et ce malgré la majorité des médias dominants qui déclarent Joe Biden vainqueur alors que rien n’est encore tranché :