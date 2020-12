Jean-Philippe Delsol dit non aux caricatures de “Charlie Hebdo” et se fait recadrer par Caroline Fourest chez David Pujadas (VIDÉO)

Cette vidéo est extraite de l’émission “24H Pujadas” (LCI) du mercredi 16 décembre 2020. Jean-Philippe Delsol explique que les caricatures favorisent les luttes raciales et antisémites, et se fait recadrer par Caroline Fourest, Sophie Coignard et Gérard Miller :