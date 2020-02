IFamNews.com est en ligne !

Chers amis,

Je suis très heureux de vous annoncer le récent lancement d’iFamNews – le jour même de la marche pour la vie à Washington, où Donald Trump a prononcé un discours historique.

iFamNews est un site international d’informations pro-vie et pro-famille lancé par mon ami Brian Brown, président du World Congress of Families. Le WCF a déjà magnifiquement réussi à faire avancer la défense de la vie, de la famille naturelle et de la liberté de religion (si menacées par le nihilisme post-soixante-huitard) en bâtissant patiemment d’innombrables coalitions de gens comme vous et moi qui ne se résignent au triomphe de la culture de mort.

iFamNews part exactement du même principe: le combat est mondial, il touche à l’essence même de l’humanité. Il nous faut donc des moyens pour bâtir et encourager des coalitions partout sur la planète. Et, dans ce domaine, comme vous le savez, le combat de l’information est crucial.

C’est pourquoi j’ai accepté avec enthousiasme la proposition de Brian de prendre en main l’édition française d’iFamNews.

Mais, à présent, j’ai besoin de vous pour faire connaître autour ce nouveau site. N’hésitez pas à partager les articles qui vous plaisent, à les “liker” sur les réseaux sociaux.

Ensemble, nous pouvons renverser la culture de mort!

Je compte sur vous.

Guillaume de Thieulloy

Éditeur de la version française d’iFamNews