Scandale d’État : Écoutez l’administration demander aux forces de l’ordre de ne pas porter de masques (VIDÉO)

Chaque jour de nouveaux cas de Coronavirus sont constatés chez les policiers, mais l’administration leur intime l’ordre de retirer les 3 pauvres masques qu’ils ont. Pourquoi cette décision alors que la distanciation sociale répétée par les scientifiques est impossible dans une voiture de patrouille et chaque fois qu’un policier/gendarme intervient au plus près des requérants-victimes-mis en cause. Et les personnes que nous sommes chargés de contrôler, comme s’assurer qu’elles ne nous contaminent pas et inversement ? Les forces de l’ordre vont devenir des bombes virologiques pour leurs proches et la population ! #ScandaleSanitaire