I-Média#197 : Loi asile immigration : minage médiatique

Une émission présentée par Jean-Yves Le Gallou et Hervé Grandchamp sur TV Libertés. Sommaire :

Loi asile immigration : minage médiatique

Loi asile immigration, depuis plusieurs mois les journalistes préparent et minent le débat politique en surmédiatisant les associations immigrationistes.

Le zapping d’I-Média

Syrie, manipulation par l’image : le 12 avril Jean Pierre Pernault interviewait le président Emmanuel Macron. Le réalisateur à incrusté à plusieurs reprises et pendant de longues secondes une image des prétendus enfants victimes des armes chimiques de Bachar el Assad. Une image subliminale pour manipuler l’auditoire ?

Macron face à Plenel et Bourdin : le plan com.

Grand oral d’Emmanuel Macron face aux pointures de la bien-pensance : Edwy Plenel et Jean Jacques Bourdin. Tout à été pensé par l’Élysée, une belle opération de communication du président de la république.

Les tweets de la semaine

C’est la débandade pour Patrick Cohen. Il y a pile un an, la radio privée Europe 1 débauchait l’animateur de la matinale de France inter. Mais les audiences ne sont pas au rendez-vous : avec une perte de presque 450 000 auditeurs en 1 an, la station est proche de son plus bas niveau historique. Le censeur des « cerveaux malades » est désormais sur la sellette et dans le viseur du propriétaire d’Europe 1 Arnaud Lagardère.

Portrait piquant de BHL, Botul s’en va-t’en guerre

Philosophe, écrivain, Bernard-Henry Lévy parle dans tous les médias. Il y prône la paix, mais provoque des guerres.