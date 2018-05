Charles Gave : “La Russie, nouvelle puissance économique ?”

Vladimir Poutine, a été réélu le 18 mars avec plus de 76 % des voix, C’est le meilleur score jamais obtenu par le président russe. Depuis son arrivée au pouvoir en 1999, Poutine a mis en oeuvre une stratégie économique au service de la puissance russe. Peut-on alors parler d’un système, voire d’une doctrine nationale d’intelligence économique ?

Charles Gave: “Ce que font la Chine et la Russie, c’est d’essayer de créer une dédollarisation des transactions entre eux, avec le pétrole en particulier, avec des parties tierces dans toute l’Asie. Et d’ici quelques temps, on va annoncer que le rouble et la monnaie chinoise sont toutes les deux convertibles en Or. C’est pour cela qu’ils en achètent pour pouvoir convertir leurs monnaies en Or et se désolidariser du dollar américain, ce qui sera une perte de prestige inimaginable pour les Etats-Unis mais qui est le résultat auquel je m’attendais quand l’Amérique a décidé de légiférer en dehors des Etats-Unis.”