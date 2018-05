Gilles-William Goldnadel sur la responsable UNEF voilée : « L’UNEF agrège des islamistes pour pouvoir perdurer »

Gilles-William Goldnadel sur la responsable UNEF voilée Maryam Pougetoux : « Elle fait ce qu’elle veut Mme Pougetoux, et moi je dis ce que je veux. Ce n’est pas Mme Pougetoux qui m’intéresse mais la dérive de l’UNEF qui en 2013 était encore contre le voile à l’université et maintenant un de ses représentants porte le Hijab (…) L’UNEF est une organisation à la dérive complète qui tolère les camps racisés, a accepté de par Caroline De Haas le harcèlement de militantes pendant des années, participe au blocage violent des universités, a cautionné le mensonge sur un étudiant imaginaire qui aurait été frappé, et est aujourd’hui bien contente d’agréger des islamistes pour pouvoir encore perdurer. »

Source : RMC, lundi 21 mai 2018, 10h10