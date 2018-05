Responsable voilée à l’Unef : Schiappa s’interroge “sur le positionnement politique” de ce syndicat

Marlène Schiappa a réagi ce dimanche dans “BFM Politique” à la polémique autour de Maryam Pougetoux, présidente du syndicat étudiant à l’université Paris-IV, qui porte le voile. La jeune femme a déclaré au site Buzzfeed que son voile n’était “absolument pas un symbole politique”. La secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes a précisé qu’elle n’avait pas fait de demande de démission et qu’il s’agissait d’un droit le plus strict. En revanche, la membre du gouvernement s’est dit interpellée parce que ce syndicat est censé être “de gauche, laïc, progressiste, féministe, c’est en tout cas comme cela que ses fondateurs l’ont voulu”. Cela l’interroge sur “le positionnement politique” de ce syndicat :