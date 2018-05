Trump convainc la Chine d’augmenter ses achats aux USA et d’ouvrir son marché intérieur

Donnant-donnant. En échange de l’abandon des taxes sur l’acier et l’aluminium, Donald Trump obtient de la Chine d’ouvrir davantage son marché et d’augmenter considérablement ses achats de marchandises américaines. La Chine a cité quelques exemples : +35% à 45% dans l’agriculture, 50 à 60 Mds$ dans l’énergie, des achats supplémentaires dans les soins médicaux et la Hi-Tech :

Source : BFM Business, lundi 21 mai 2018, 7h04