Nomination de Pap Ndiaye à l’Éducation nationale : un wokiste aux manettes

— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) May 20, 2022

Selon Pap Ndiaye, nouveau ministre de l'Éducation nationale, le "racisme anti-blanc" fait partie du "vocabulaire d'extrême-droite" et il est important pour lui de "déconstruire" ce vocabulaire https://t.co/oAqLktwJvp pic.twitter.com/HjXDb1g40E

— Jean-Yves Le Gallou (@jylgallou) May 20, 2022

— Eric Zemmour (@ZemmourEric) May 20, 2022

— Jean-Yves Le Gallou (@jylgallou) May 20, 2022

— Damien Rieu (@DamienRieu) May 20, 2022

En 2016, Pap NDiaye participait donc à des « réunions en non mixité » (interdites aux blancs) aux côtés des pires « indigénistes » dans le « bâtiment occupé » de l’université Paris 8. Voici celui qui sera chargé de l’éducation de nos enfants. 🙂 #remaniement #gouvernementborne pic.twitter.com/wt56U91Q0c

— Eric Zemmour (@ZemmourEric) May 20, 2022

— Jordan Florentin (@JordanFlrtn) May 20, 2022

Le wokisme et la suspicion antiflics à l’Éducation Nationale. Ici il parle d’un déni systématique des violences policières en France… ⤵️ pic.twitter.com/JokZB3dsZm

🔴 Pap Ndiaye nouveau Ministre de l’Éducation Nationale. Historien spécialiste des noirs américains et minorités.

— David Dobsky (@dobsky33) May 20, 2022

Une audace, la nomination d'un grand intellectuel, Monsieur Pap Ndiaye. Je partage l'appréciation qu'il formulé à propos de Monsieur Macron en juillet 2019 : « on peine à discerner une politique ou même un point de vue consistant ». #remaniement

On ne peut manquer de se réjouir du départ des deux croisés de la lutte contre l'« islamo-gauchisme », Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal. Tous deux ont mis l'Éducation nationale et l'Enseignement supérieur au bord de la ruine. Ces deux là, bon débarras.#remaniement

— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) May 20, 2022