La Hongrie va taxer de 25% les ONG étrangères qui aident les clandestins

« La Hongrie taxera de 25% les ONG financées par l’étranger qui viennent en aide aux migrants. Fort de sa réélection en avril, le nationaliste Viktor Orban et son gouvernement entendent maintenir une ligne dure vis-à-vis des migrants et des demandeurs d’asile. Budapest, qui a fait dresser une clôture le long de sa frontière avec la Serbie et la Croatie en 2015, refuse les quotas de réfugiés voulus par Bruxelles. Le projet de loi qui criminalise l’aide aux migrants devrait, lui, être approuvé par le parlement ce mercredi malgré les mises en garde de diverses institutions comme l’OSCE. Le chef de la diplomatie hongroise a balayé ces critiques, affirmant que le gouvernement continuerait de protéger son peuple contre l’immigration illégale. »

Source : Euronews, mercredi 20 juin 2018, 00h05