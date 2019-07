Des prêtres et religieuses anti-traitements inhumains des clandestins arrêtés et menottés aux États-Unis (VIDÉO)

Des prêtres et religieuses anti-traitements inhumains des clandestins arrêtés et menottés aux États-Unis (VIDÉO)

Bure marron ou voile, à la main les effigies d’enfants de clandestins récemment morts et dans la bouche leur nom récité comme un chapelet. Prêtres, religieuses et fidèles catholiques, en tout plusieurs centaines, se sont mobilisés jeudi 18 juillet lors d’un acte de désobéissance civile. Plusieurs associations se sont ainsi mobilisées pour interpeller le gouvernement et l’opinion publique sur les conditions d’internement des clandestins :