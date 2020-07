Des féministes radicales inquiétées sur leur gauche par des transexuels encore plus radicaux !

Sortez les pop corn et regardez les piranhas se manger les uns les autres ! Ce que vivent ces féministes, c’est un peu ce que nous vivons déjà aujourd’hui. Chacun son tour. Que ce monde invivable le soit au moins pour tous, et pas seulement pour les peuples et les travailleurs :

Je viens d'apprendre un truc de dingue de la part de sœurs féministes américaines, accrochez-vous parce qu'on nage en plein délire là #thread ⬇ — Kim Jacques (@KimberlyJacques) July 16, 2020

Il existe donc une extension Chrome/Firefox appelée "Shinigami Eyes" qui permet de détecter sur les réseaux sociaux et les forums les personnes qui sont en désaccord avec le dogme transactiviste. — Kim Jacques (@KimberlyJacques) July 16, 2020

En gros, l'application surligne en rouge les profils et pages des personnes marquées comme "transphobes" dans les thread et les fils de commentaires. Elle exploite pour cela tes données personnelles (oui oui) pour savoir à quels pages, groupes et profils tu es abonnés. — Kim Jacques (@KimberlyJacques) July 16, 2020

Si, par ex, tu suis JK Rowling ou une page féministe radicale, l'app va t'estampiller transphobe, et cela va être affiché partout, même sur des fils de commentaires qui n'ont aucun lien. On peut aussi manuellement signaler les profils. — Kim Jacques (@KimberlyJacques) July 16, 2020

La référence du nom de l'app fait froid dans le dos. Vite fait pour ceux qui connaissent pas, ça remonte à loin pr moi : "Shinigami eyes" fait référence au manga Death Note, où avoir les "shinigami eyes" permet de voir le vrai nom de qqun et l'espérance de vie qu'il lui reste. pic.twitter.com/RNjUJZBZx6 — Kim Jacques (@KimberlyJacques) July 16, 2020

C'est aussi cette capacité qui permet au personnage principal d'obtenir le vrai nom des personnes donc, et de l'inscrire dans le Death Note, un cahier dans lequel tu peux inscrire le nom de personnes que tu veux tuer (et comment les tuer). pic.twitter.com/BOQo3Ju9Ep — Kim Jacques (@KimberlyJacques) July 16, 2020

Outre le fait que la limite soit clairement dépassée en matière d'exploitation des données personnelles — Kim Jacques (@KimberlyJacques) July 16, 2020

, que peut-on dire de personnes qui ont pris le temps de concevoir, et qui utilisent, une app qui t'affiche clairement comme opposant politique ? Sachant qu'actuellement elle sert surtout à détecter les féministes radicales, et ainsi les harceler, doxxer, insulter partout où — Kim Jacques (@KimberlyJacques) July 16, 2020

qu'elles aillent sur les RS. Je mets à la suite des captures avec traduction pour donner une idée de l'ampleur du truc : — Kim Jacques (@KimberlyJacques) July 16, 2020

1. "Ça m'est aussi arrivé sur Insta, où mon contenu n'est pas du tout lié au sujet du genre, ils ont réussi à me retrouver et ont spammé mes photos en menaçant de brûler ma maison et mon traitée de TERF" pic.twitter.com/Er0vlbyrkB — Kim Jacques (@KimberlyJacques) July 16, 2020

2. "[…]. J'ai été détectée [par l'app] il y a un moment. Je l'ai su quand j'ai aussi fait un post hors sujet dans un groupe, et quelqu'un ma demandé pourquoi j'étais affichée comme TERF". — Kim Jacques (@KimberlyJacques) July 16, 2020

Bref, on a atteint un niveau où on est traquées jusque dans chaque recoin d'internet pour simplement être critique d'une idéologie qui est dangereuse pour les droits des femmes. Rien d'étonnant, leur technique reste la même : traquer, insulter, harceler, menacer, des femmes. — Kim Jacques (@KimberlyJacques) July 16, 2020

C'est du même niveau que les raids de mascus sur les profils de femmes militantes, on nage dans de la misogynie pure. Ils nous prouvent encore par l'existence de telle méthodes (qui m'en rappellent d'autres…) à quel point ils sont dangereux, et pas seulement idéologiquement. — Kim Jacques (@KimberlyJacques) July 16, 2020