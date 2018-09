“Complément d’enquête” ose enfin : “Et si Trump avait raison ?”

Le populisme, ça marche. Après deux ans de présidence chaotique, Donald Trump récolte plus de 40% d’opinions favorables selon les derniers sondages, avec un taux de chômage tombé à 3,8% aux Etats-Unis. Et si ses adversaires l’avaient sous-estimé ? Et si ce président était plus stratège qu’il n’y paraît ? “Complément d’enquête” (France 2) se pose enfin la question qui fâche tous les gauchistes de la planète mais ne peut ensuite s’empêcher de diaboliser l’Amérique de Trump, comme s’il n’y avait que du négatif :