Jérôme Rodrigues, une des figures des Gilets jaunes, fait le point sur les revendications du mouvement citoyen à la veille d’un 45e samedi de manifestations consécutif que redoutent les forces de l’ordre. L’invité de RT France annonce d’ores et déjà une participation en hausse comparée aux précédentes semaines, et espère une convergence avec la marche pour le climat et les syndicalistes opposés à la réforme des retraites :