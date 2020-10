Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) : le petit Jihad (sic), 10 ans, agresse violemment sa maîtresse mais selon le syndicat Snuipp, « on ne peut pas l’incriminer » car « il n’est pas adapté au système scolaire » (!!!)

Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) : le petit Jihad (sic), 10 ans, agresse violemment sa maîtresse mais selon le syndicat Snuipp, « on ne peut pas l’incriminer » car « il n’est pas adapté au système scolaire » (!!!)

L’école doit évoluer pour s’adapter au petit Jihad :

« La scène choquante s’est produite mardi dernier, le 13 octobre, dans l’école élémentaire Jules Ferry située à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). Un élève âgé de 10 ans s’en est violemment pris à sa maîtresse, en classe, sous les yeux de ses camarades selon une source policière, confirmant une information du Parisien. L’enfant a soudainement mordu sa maîtresse au bras. Cette dernière aurait aussi reçu un coup au visage.

Les sapeurs-pompiers ont été appelés pour prendre en charge la victime qui était sous le choc, qui saignait du nez selon des témoignages. Au lendemain des faits, l’Éducation nationale a indiqué à nos confrères qu’elle « déplore et condamne ces actes de violences non prévisibles ». Elle a ouvert une cellule psychologique pour l’enseignante et ses élèves.

L’enfant, prénommé Jihad, qui a agressé sa maîtresse, est connu pour être un élève « en grande difficulté ». En outre, il est « largement suivi » par les services éducatifs.

(…) « Même si l’enfant a fait du mal, on ne peut pas l’incriminer », affirme de son côté une représentante du syndicat Snuipp de Fontenay, au Parisien. Cette dernière affirme ne pas avoir été surpris par cette agression. « Ce sont des élèves qui ne sont pas adaptés au système scolaire tel qu’il est. Les enseignants n’ont pas les moyens de les gérer », a-t-elle détaillé. »