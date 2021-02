Enfants en danger : entretien avec Maïté Lønne (VIDÉO)

Maïté Lønne est porte-parole d’Innocence en Danger Belgique, mouvement international de protection de l’enfance et milite activement depuis des années contre l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants. Ancienne « chasseuse de pédocriminels », elle fut également éducatrice auprès d’enfants placés et porte une oreille attentive aux récits des femmes exploitées sexuellement. Riche de ses multiples expériences, Maïté Lønne nous dresse ici le portrait des violences sexuelles les plus tabous. Elle vient de publier « Culture pédocriminelle et prostitutionnelle » aux Éditions l’Harmattan. Eurêka : quand on cherche, on trouve !

Source : Le Média pour Tous