Un auditeur Gilet Jaune accuse Jean-Jacques Bourdin d’être « à la solde du gouvernement » (VIDÉO)

Suite à la polémique du week-end sur des manifestants ayant scandé « Suicidez-vous ! » à l’endroit des forces de l’ordre lors de l’Acte XXIII, Patrick (Gilet Jaune de 66 ans) dénonce le traitement du mouvement sur la chaîne “de propagande” de Jean-Jacques Bourdin : « Franchement, M. Bourdin, il serait bien que l’ensemble des journalistes retrouvent leur éthique, soient objectifs et plus à la solde du gouvernement qui vous corrompt. (…) Je suis un citoyen qui en a marre, j’ai commencé à travailler à 14 ans, j’ai arrêté à 65 ans, il fallu que je travaille toute ma vie pour une retraite de misère. Aujourd’hui, Macron nettoie la table, nous fait tomber les miettes et c’est ce qu’il voudrait nous donner. Aucun vrai Gilet Jaune ne lâchera. Vous nous reverrez dans la rue la 1er mai et vous continuerez à le diffuser comme vous avez envie de diffuser votre télé de propagande. »

Source : RMC, 22 avril 2019, 8h13