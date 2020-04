Pourquoi collectent-ils nos données ? (Virginie Vota)

Installer une application de traçage numérique sur son mobile afin de suivre vos déplacements et vos contacts est le projet annoncé du gouvernement d’ici le 11 mai 2020. Et ce avec la collaboration des GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), qui travaillent déjà avec les Etats pour proposer des solutions de surveillance de masse des population. Nos communications, nos réseaux et nos données médicales sont déjà collectées.

Mais le Covid-19 fournit à ces multinationales ainsi qu’aux gouvernements un prétexte tout trouvé pour renforcer cet espionnage en toute légalité, et sans notre consentement éclairé… Quel est l’enjeu derrière cette surveillance de masse ? La guerre économique et l’influence sociale, deux piliers du mondialisme…