Marion Maréchal : les confidences d’une patriote (ENTRETIEN)

Marion Maréchal parle rarement d’elle, de son parcours, de sa personnalité. Pour Livre Noir elle s’est exceptionnellement prêtée à l’exercice au cours de ce grand entretien chargé de confidences.

Ses moments politiques les plus émouvants au contact des Français, la personnalité de Marion Maréchal et sa facette “timide” qu’on ne lui connaissait pas, son rapport à la politique, les moments difficiles qu’elle a pu vivre ou encore sa vision de la peoplisation de la vie politique dont elle a parfois été victime .. aucun sujet n’a été évité. Avec dans le même temps de profondes réflexions sur le terrorisme, l’islamisme, Eric Dupont Moretti ou encore l’avenir de la France et de l’Europe.

Sommaire :

00:00 – Intro

00:30 – Citation de Balzac

02:00 – L’héritage, c’est le refus de l’indifférence

04:09 – Grandir en s’appelant Le Pen

05:40 – Rencontres marquantes

08:26 – Le retour dans l’arène

10:45 – Sentiment d’insécurité et aveuglement idéologique

15:20 – ISSEP / Gramsci et le combat culturel

23:00 – La nécessité de produire la recherche

25:45 – Le Great Reset

28:20 – Peopolisation de la politique

31:35 – Le rôle des réseaux sociaux

37:13 – Intégrisme, avortement et patriarcat

41:37 – Liberté de la femme

43:40 – Les grands défis de notre époque

48:25 – L’écologie

50:55 – Le macronisme

53:03 – L’union des droites

56:55 – Concepts politiques et philosophiques

1:04:55 – Conclusion