Thinkerview : blockchain et gouvernance

Ce mois-ci, petit détour Thinkerview dans le domaine des cryptomonnaies puisque l’équipe a choisi d’interviewer Primavera de Filippi, chercheuse au CNRS sur les aspects juridiques de la blockchain, et Rémy Bourganel, designer et qui travaille sur la gestion de l’identité numérique et l’implication de la blockchain dans ce domaine.

Dans cet entretien, nos deux intervenants passent en revue les différents concepts sous-jacents à celui de la blockchain, et exposent leurs avis sur les principaux bénéfices ainsi que les développements futurs que cette nouvelle technologie offre à l’humanité.

Ainsi, après un rapide tour d’horizon fait par Bourganel sur la technique de « consensus » qu’introduit Bitcoin, De Filippi revient sur les trois grands types d’applications que la blockchain permet, à savoir les applications financières, les applications notariales et les smartcontracts, ou contrats « intelligents », programmes dont l’exécution n’est dépendante que des mineurs, ces entités validant les transactions et assurant la réalisation du consensus au niveau de tout le réseau.

L’interview est très riche et balaye plusieurs sujets d’importance en rapport avec la blockchain : consensus, gouvernance décentralisée, identité et pseudonymat, les preuves à divulgation nulle de connaissance, consommation énergétique (qui donne aux deux intervenants l’occasion de sortir quelques âneries trop souvent entendues), monopole des banques centrales, informatique quantique, l’utilisation de la blockchain comme système de preuve et non de stockage de données, intelligence artificielle et systèmes répartis, …

J’encourage tous ceux qui sont intéressés par cette innovation à passer un peu de temps et visionner les éléments de réflexion proposés par ces deux intervenants.

> H16 anime le blog Hashtable.