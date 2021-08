Absence de pass sanitaire à l’école : Blanquer tente d’entourlouper les Français

⚠️Entourloupe ! Blanquer ne change rien en fait à ce qu’il a déjà dit : il ne parle plus « d’évincer » les élèves non vaccinés mais c’est bien ce qui reste prévu !

➡️ Si 1 cas dans une classe : cours en présentiel pour les vaccinés, en distanciel pour les non vaccinés ! Honteux ! https://t.co/Zn4e71fXMo

— Florian Philippot (@f_philippot) August 22, 2021