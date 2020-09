Un amendement à la loi bioéthique prévoit une #IMG jusqu’au 9ème mois… pour raison psycho-sociale !

« Bio-éthique ?

Mais qu’y a-t-il donc d’éthique là-dedans ?

Un microbe sur #Mars et on découvre “la vie”.

Et un bébé de 9 mois c’est pas la vie ?

Folie ! »@PascalPraud@CNEWS pic.twitter.com/N6YcPXytkv

— Jean MESSIHA (@JeanMessiha) September 21, 2020