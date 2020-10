Pascal Bruckner accuse Rokhaya Diallo d’avoir « entrainé la mort des 12 de Charlie » et d’avoir « armé le bras des tueurs » (VIDÉO)

Ce soir Pascal Bruckner m’a accusée d’avoir par mes propos « entrainé la mort des 12 de Charlie » et d’avoir « armé le bras des tueurs » après avoir précisément rappelé que j’étais une « femme musulmane et noire». J’ai rarement été la cible d’une telle violence sur un plateau. pic.twitter.com/gDlfVMZFbD

Remerciements infinis aux nombreuses personnes expéditrices des messages de soutien et désolée de ne pouvoir vous répondre individuellement.

Je vais bien. Sur le coup j’étais incrédule puis choquée. J‘ai hésité à partir. Et je me suis ravisée, son but étant de me disqualifier.

— Rokhaya Diallo (@RokhayaDiallo) October 21, 2020