Le ministre fiscaliste extrémiste Sébastien Lecornu n’est pas favorablement à l’aménagement de la hausse des taxes

Le ministre auprès du ministre de la cohésion des territoires Sébastien Lecornu, invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV et RMC ce jeudi, a affirmé ne pas être favorable à l’aménagement de la hausse des taxes. “Soit on transforme ce pays maintenant, soit je sais pas très bien qui va le faire et quand on va le faire”, a-t-il ajouté. Euh, transformer le pays, oui, augmenter les taxes et les impôts, non. Le fiscalisme, c’est l’ancien monde…