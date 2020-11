Barbès : des habitants blancs se plaignent de l’insécurité sans jamais parler d’immigration… (VIDÉO)

Les habitants du quartier parisien de Barbés n’en peuvent plus. Ils réclament le rétablissement de l’État de Droit dans cet arrondissement. Drogue, violence et insécurité, la situation se dégrade depuis des années, mais rien ne bouge. Les habitants haussent le ton mais refusent d’évoquer la cause de leurs malheurs : l’immigration. Le quartier a par ailleurs voté pour Anne Hidalgo comme un seul homme. La situation semble donc leur convenir. Je leur souhaite même une dégradation de la situation. Le socialisme et l’immigrationnisme finiront bien, un jour, par les écœurer, mais ce jour n’est pas arrivé :