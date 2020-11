Covid, laïcité, États-Unis : Un monde devenu fou ? avec François Asselineau (Le Samedi Politique)

Le président de l’UPR, François Asselineau, revient sur les principaux sujets d’actualité.

Covid-19 : Jusqu’à quand ?

Depuis près d’un an, la France vit dans une camisole sanitaire. Confinés, assignés à résidence, ruinés, masqués et déprimés, les Français sont de plus en plus perdus au milieu des injonctions contradictoires du gouvernement. Suspendue au bon vouloir des dirigeants politiques, la population attend de se voir rendre ses libertés fondamentales. Un retour à la normale qui semble de plus en plus conditionné à l’arrivée de vaccins conçus à la va-vite dans une opacité inquiétante.

Islam, séparatisme, blasphème et immigration, le grand écart de Macron

Alors que la France a subi trois attaques terroristes en quelques mois, le président français a voulu faire du droit au blasphème le fer de lance de la liberté d’expression. Une obsession qui tranche avec l’ambiance de censure généralisée sur un nombre de sujets toujours grandissant.

États-Unis : Une drôle d’élection présidentielle

Le scrutin présidentiel américain tient toute la planète en haleine. Alors que le Système a proclamé Joe Biden gagnant, de nombreuses voix s’élèvent toujours pour dénoncer une fraude électorale massive en faveur des démocrates. Résultat des courses : une Amérique divisée au bord de l’explosion…

Source : TV Libertés